Фестиваль карьеры в строительной отрасли прошел в Москве

Карьерный фестиваль «СТРОЙ.ФЕСТ» для студентов и молодых специалистов прошел в Москве. Желающие смогли познакомиться с профессиями строительной отрасли, пообщаться с работодателями, а также узнать, почему исторические здания важно восстанавливать и сохранять.

«Они могут обменяться контактами. Здесь не нужно преодолевать стену недопонимания между студентом, начинающим молодым специалистом и работодателем. Здесь они максимально сближены и могут поговорить на одном языке», — подчеркнула она.

Как отметила проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич, основное преимущество подобных форматов в том, что студенты знакомятся с потенциальными работодателями.

Организатор фестиваля — «ДОМ.РФ». Группа компаний объединила студентов и лидеров рынка на одной площадке, чтобы помочь ребятам получить полезный опыт, а компаниям — сформировать кадровый резерв для строительной и финансовой отраслей.

По словам директора подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Виталия Насонова, в ГК проводят большую работу с инвесторами.

«ДОМ.РФ в этом направлении, соответственно, открывает свои двери для специалистов, которые помогут именно с точки зрения работы с законодательством, с совершенствованием законодательства, с поиском инвесторов, с цифровизацией этой отрасли», — отметил Насонов.

Фестиваль «СТРОЙ.ФЕСТ» проходит ежегодно, к нему можно будет присоединиться.