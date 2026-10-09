Автоэксперт предупредил о подорожании машин из-за новых правил экспорта из Китая

Автоэксперт Хайцэер: новшества в экспорте авто из КНР скажутся на ценах в России

Китай ужесточит процедуру экспорта автомобилей с 2027 года. Это однозначно скажется на ценах автомобилей, заявил в беседе с 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр.

«В первую очередь удар идет по тем маркам, которые продавались у нас в прежней жизни и достаточно востребованы сегодня. Совершенно очевидно, что будет подорожание. Поклонникам „прежних“ брендов, которые готовы приобретать их по параллельному импорту, придется платить больше», — подчеркнул он.

В чем конкретно состоят нововведения, на что еще они могут повлиять и насколько востребованы в России китайские автомобили — в нашей статье.