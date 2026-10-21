Юрист Южалин назвал последствия задержки расчета при увольнении

RT: организациям грозит штраф до 50 тысяч рублей за невыплату денег в срок

Работодатель обязан компенсировать каждый день просрочки выплат при увольнении. Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал о последствиях задержки расчета, сообщает RT .

По статье 140 Трудового кодекса России работодатель должен выплатить все причитающиеся сотруднику суммы в день увольнения. Если сотрудник в этот день не работал — не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.

Южалин пояснил, что за невыплату или неполную выплату денег в срок часть 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штрафы. Для индивидуальных предпринимателей они составляют от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, для организаций — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кроме того, по статье 236 Трудового кодекса работодатель обязан выплатить задержанные суммы с процентами. Минимальная компенсация за каждый день просрочки составляет 1/150 ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы.

Работник также вправе потребовать компенсацию морального вреда. Юрист уточнил: если стороны не договорятся, ее размер определит суд.