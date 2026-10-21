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    Юрист Южалин назвал последствия задержки расчета при увольнении

    RT: организациям грозит штраф до 50 тысяч рублей за невыплату денег в срок

    Работодатель обязан компенсировать каждый день просрочки выплат при увольнении. Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал о последствиях задержки расчета, сообщает RT.

    По статье 140 Трудового кодекса России работодатель должен выплатить все причитающиеся сотруднику суммы в день увольнения. Если сотрудник в этот день не работал — не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.

    Южалин пояснил, что за невыплату или неполную выплату денег в срок часть 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штрафы. Для индивидуальных предпринимателей они составляют от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, для организаций — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

    Кроме того, по статье 236 Трудового кодекса работодатель обязан выплатить задержанные суммы с процентами. Минимальная компенсация за каждый день просрочки составляет 1/150 ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы.

    Работник также вправе потребовать компенсацию морального вреда. Юрист уточнил: если стороны не договорятся, ее размер определит суд.

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