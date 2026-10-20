Юрист Митрофанова объяснила, кого не коснутся нововведения о стажерах

С 1 марта 2027 года в России официально начнет действовать понятие «стажерство». За новичком закрепят наставника, а его права будут под защитой Трудового кодекса. Но есть категории сотрудников, кого эти нововведения не коснутся, рассказала 360.ru юрист в области трудового законодательства Валентина Митрофанова.

Правило не относится к государственным и муниципальным служащим, а также к людям, для которых стажировка обязательна.

«Самый простой пример — обязательность прохождения стажировки для водителей. В организацию приходит водитель на управление грузовым транспортом. У него есть права соответствующей категории, но был перерыв в работе. Или он никогда не работал по ним. Поэтому Минтранс не может допустить водителя до работы без обязательной стажировки», — объяснила эксперт.

То же самое происходит на опасных производственных объектах, где специальные инструкции.

Митрофанова подчеркнула, что нововведения коснутся иных стажировок, которые не считаются обязательными по закону. Если же для конкретной категории работников стажировка обязательна по закону, то ее порядок регулируют специальными документами.

Какие права получат новички и что нового уже действует в сфере трудового законодательства — в нашей статье.