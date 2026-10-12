Филина выступила под 15-м номером и взяла два трофея. Кроме главного титула «Миссис ООН — 2026» ей досталась победа в номинации «Лучший национальный костюм» за белое платье и кокошник с кристаллами.

«В этом году мне исполнилось 50, и я решила, что это отличный повод вновь выйти на сцену и побороться за звание одной из самых красивых женщин мира», — рассказала она.

Москвичка уже имеет титулы «Первая вице-миссис классик» и Mrs. Universe Classic World. Она замужем, воспитывает двух детей и ведет кулинарный блог.

Ранее жительница Москвы Ирина Белышева рассказала, как стала моделью в 69 лет. До пенсии она работала инженером.