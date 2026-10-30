Месяц осведомленности о кибербуллинге пройдет в VK с 1 по 30 ноября

VK запустит проект «Месяц осведомленности о кибербуллинге» с 1 по 30 ноября. Его цель – помочь распознавать травлю в сети, защищать себя и близких, а также узнать, куда обращаться за поддержкой. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Как выяснили эксперты VK совместно с аналитическим агентством Ex Libris, каждое шестое оскорбительное сообщение в интернете перерастает в кибербуллинг. При этом в 67% случаев комментарии вообще не связаны с темой публикации и переходят на личности.

Чаще всего с подобным хейтом сталкиваются те, кто постит развлекательный контент — 53%. Среди лайфстайл-блогеров с кибербуллингом встречаются 35%, еще 28% — среди авторов про digital и маркетинг. В сфере быта критикуют то, о чем говорится в публикации (91%), а в лайфстайл-блогах негатив почти всегда направлен на личность автора (в 94% случаев).

Кибербуллинг в основном развивается по одному и тому же сценарию. Сначала появляется претензия к конкретной публикации, а затем она перерастает в общее обесценивание автора. Если негатив уходит от темы публикации, он в 99% становится личным.

«Основная задача кампании — помочь свидетелю кибербуллинга выйти из режима наблюдателя: безопасно поддержать человека и не дать агрессии распространиться дальше. Весь месяц на сайте проекта будут доступны интерактивный квиз, памятка для тех, кто стал свидетелем травли в сети, специальный анонимный чат психологической поддержки», — рассказали в пресс-службе медиахолдинга.

Так, VK и благотворительный проект «1221» запустят анонимный чат для людей в возрасте от 12 до 21 года. Любой желающий сможет поговорить с психологом с 18:00 до 22:00.

В VK Клипах запустят тренд #неткибербуллингу: блогеры и звезды расскажут свои истории, а присоединиться сможет каждый.

Авторы «Дзена» подготовят материалы о том, что делать, если стал свидетелем травли, и как правильно выразить поддержку. VK Видео 11 ноября представит фильм о том, как далеко может зайти кибербуллинг и что остается за пределами сообщений, которые видят наблюдатели.

«Сферум» запустит новые квизы для школьников. С 9 по 30 ноября в сервисе «Переменка» они смогут пройти интеллектуальные игры, оформленные в виде комиксов.

На образовательной платформе «Учи.ру» пройдет первый тур Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет». Она поможет школьникам научиться распознавать угрозы в цифровой среде и защищать себя и свои личные данные. Принять участие в олимпиаде смогут дошкольники и ученики 1–11 классов с 10 ноября по 7 декабря.