Сегодня 17:31 От Перекопа до Маутхаузена. Почему нацисты не смогли сломить генерала Карбышева и как он погиб Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Сегодня, 26 октября, исполняется 146 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, погибшего в нацистском концлагере Маутхаузен. Согласно известной версии, военачальника обливали ледяной водой на морозе, пока он не превратился в ледяную статую. Однако точные обстоятельства его смерти до сих пор вызывают вопросы. Военный историк и публицист Александр Широкорад рассказал 360.ru, почему сомневается в достоверности этой истории и чем Карбышев представлял интерес для нацистов.

Как генерал Карбышев оказался в немецком плену Дмитрий Карбышев родился 26 октября 1880 года в Омске в семье кряшенов. Так называют этноконфессиональную группу, исторически связанную с татарами и преимущественно исповедующую православие. Он служил еще в Русской императорской армии, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, а после революции вступил в Красную армию. Впоследствии стал одним из ведущих советских специалистов по фортификации, профессором и доктором военных наук. В начале Великой Отечественной войны генерал-лейтенант находился в Белоруссии. В августе 1941 года при попытке выйти из окружения в районе Днепра он получил контузию, потерял сознание и попал в немецкий плен. Как следует из биографии, опубликованной ТАСС, Карбышев содержался в нескольких нацистских концлагерях, включая Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим и Заксенхаузен. Немецкое командование пыталось привлечь его к сотрудничеству, однако генерал отказался.

Фото: РИА «Новости»

Действительно ли Карбышева превратили в ледяную статую Согласно распространенной версии, в ночь на 18 февраля 1945 года заключенных Маутхаузена вывели на мороз и начали обливать холодной водой. Среди них находился Карбышев, который погиб во время истязаний. Однако свидетельства о его последних минутах различаются. Как отмечается в публикации исторического портала «История.РФ», канадский майор Седдон де Сент-Клер рассказывал, что генерал упал во время обливания водой. По другой версии, Карбышева убили ударом дубинки по голове. При этом источник второго рассказа, советский подполковник Сорокин, не был непосредственным очевидцем произошедшего. Некоторые исследователи обращают внимание на сведения из архивов Маутхаузена, согласно которым де Сент-Клер прибыл в лагерь 26 февраля 1945 года, то есть через восемь дней после официальной даты гибели Карбышева. Позднее получила распространение история о том, что генерала одного вывели на лагерный плац и обливали водой до превращения в ледяную статую. Военный историк Александр Широкорад в беседе с 360.ru выразил сомнение в ее достоверности.

Скорее всего, это просто миф. По крайней мере, никаких документальных подтверждений не осталось Александр Широкорад Военный историк

По мнению Широкорада, рассказ о превращении человека в ледяную статую вызывает вопросы и с физической точки зрения. Историк считает, что погодные условия в районе Маутхаузена не соответствовали тем, при которых могло произойти столь быстрое обледенение тела. Почему нацисты пытались склонить Карбышева к сотрудничеству По словам Широкорада, немецкое командование интересовалось генералом по двум причинам. Во-первых, его высокое воинское звание могло придать дополнительный вес коллаборационистским формированиям. Во-вторых, Карбышев обладал обширными знаниями в области строительства оборонительных сооружений. Историк рассказал, что, согласно одной из версий, находившемуся в немецком плену генералу Дмитрию Карбышеву предлагали сотрудничество, в том числе участие в разработке оборонительных сооружений для Германии. Однако советский военачальник отказался.

Немцам нужны были генералы для власовской армии. Во-первых, им нужен был престиж, а потом — его достаточно грамотное знание фортификации Александр Широкорад Военный историк

Чем еще прославился Карбышев Широкорад подчеркнул, что военные заслуги генерала не ограничиваются Великой Отечественной войной. Он напомнил о его участии в Гражданской войне, в частности в инженерном обеспечении штурма укреплений армии Петра Врангеля на Перекопском перешейке в 1920 году.

Он сделал очень много для создания фортификационных сооружений на западных границах. Но как-то у нас не пишут о его участии в штурме Перекопа Александр Широкорад Военный историк

По его словам, Карбышев дал ценные рекомендации по преодолению укреплений противника. Позднее генерал участвовал в создании советских оборонительных рубежей на западных границах страны. После войны имя Карбышева стало символом стойкости советских военнопленных. В августе 1946 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.