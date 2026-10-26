Стартовал прием заявок на конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России»

Прием заявок на конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России» продлится до 28 февраля 2027 года. Принять участие в нем могут школьники, студенты и преподаватели.

Чтобы поучаствовать в шестом Всероссийском конкурсе по истории предпринимательства, направленного на популяризацию бизнеса, меценатства и благотворительности среди молодежи, надо написать эссе, научно-исследовательскую работу, сделать подкаст или фотоработы и видеоролики о дореволюционных или современных предпринимателях. Для преподавателей подойдут статьи, монографии, курсы, лекции и выставки.

Подать заявку можно на сайте конкурса: росбизнеснаследие.рф. Работы студентов-победителей опубликуют в электронной библиотеке РИНЦ, а данные лучших участников внесут в государственный информационный ресурс «Таланты России».

Победителей объявят и наградят в мае следующего года в Москве.