«Она болеет?». Поклонники не узнали Алену Шишкову на свежих селфи

Модель Алена Шишкова поделилась свежими фото в соцсетях и получила волну критики. Селфи в белой бейсболке и голубой олимпийке она выложила в Instagram*.

Пользователи признались, что с трудом узнали модель, которую 10-15 лет назад считали одной из самых эффектных красавиц.

«Она болеет?», — поинтересовался один из поклонников модели.

В комментариях вспомнили, что раньше бывшая возлюбленная рэп-исполнителя, музыкального продюсера и актера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) была так хороша, что невозможно было оторвать глаз.

Ранее актриса Марина Федункив тоже поразила пользователей своим внешним видом. Она сильно похудела. Некоторые заподозрили, что актриса сделала пластическую операцию.

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