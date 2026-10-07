Юрист Хаминский объяснил, когда можно собирать плоды с чужого дерева

Плоды с соседского дерева можно собирать, если его ветви нависают над вашим участком или общей землей. Это касается и упавших плодов, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, сообщает RT .

По словам Хаминского, плоды деревьев и кустарников, растущих на участке, принадлежат его собственнику. Закон позволяет владельцу использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью его земли.

Юрист пояснил, что плоды на ветвях, выходящих за пределы забора на соседний участок или общую землю, можно собирать как с дерева, так и с земли.

При этом сборщик не должен повреждать чужие ветви. Хаминский предупредил, что за такое повреждение человека могут привлечь к административной ответственности за умышленное уничтожение имущества.