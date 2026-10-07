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    Юрист Хаминский объяснил, когда можно собирать плоды с чужого дерева

    Юрист Хаминский: повреждение ветвей чужих деревьев может повлечь ответственность

    Плоды с соседского дерева можно собирать, если его ветви нависают над вашим участком или общей землей. Это касается и упавших плодов, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, сообщает RT.

    По словам Хаминского, плоды деревьев и кустарников, растущих на участке, принадлежат его собственнику. Закон позволяет владельцу использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью его земли.

    Юрист пояснил, что плоды на ветвях, выходящих за пределы забора на соседний участок или общую землю, можно собирать как с дерева, так и с земли.

    При этом сборщик не должен повреждать чужие ветви. Хаминский предупредил, что за такое повреждение человека могут привлечь к административной ответственности за умышленное уничтожение имущества.

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