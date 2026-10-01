Маткапитал на первого ребенка увеличат до 778,5 тысячи рублей

Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет в России до 778,5 тысячи рублей. Как сообщили «Ведомости» , с таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Поднять выплаты планируется в 2027 году. Максимальное пособие по беременности и родам превысит 1,1 миллиона рублей, единовременное пособие при рождении ребенка поднимут до 30 400 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан составит 95 500 рублей.

Также повысится маткапитал на второго ребенка. Если семья ранее не получала выплату на первенца, то ей будет полагаться более миллиона рублей.

Котяков добавил, что в 2027 году изменится и максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от восьми лет — с 207 600 рублей до 239 000 рублей в месяц.

Экономист Екатерина Голубцова отмечала, что семейную налоговую выплату работающие родители могут получить в случае, если доходы на человека в их семье меньше 1,5 прожиточного минимума по региону.