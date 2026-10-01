Сегодня 19:30 За руль даже в 100 лет: мифы и правда о пожилых водителях Фото: 360.ru Эксклюзив

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Предельный возраст водителей зачастую становится частью широкой дискуссии о безопасности на дорогах, а фразу «после 70 за руль нельзя» хоть раз слышал каждый автомобилист. Насколько и чем она оправдана — в материале 360.ru.

Какие ограничения есть для водителей по возрасту В России отсутствует понятие максимального возраста, после которого человеку автоматически запрещено управление автомобилем, напомнила юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Наталья Кубасова. «Мнение, что после 70 или 80 лет водитель обязан отказаться от руля, — миф», — подчеркнула она. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» устанавливает только минимальный возраст для получения права вождения ТС, но верхней возрастной границы не содержит.

Само по себе достижение пожилого возраста не является основанием для прекращения права управления. Они перечислены в статье 28 № 196-ФЗ: например, истечение срока действия водительского удостоверения, лишение права управления или выявление медицинских противопоказаний либо ограничений к вождению. Наталья Кубасова

Не предусматривает закон и отдельной обязательной комиссии для водителей старше 60, 70 и 80 лет. Юрист напомнила, что медосвидетельствование, в частности, потребуется при замене прав после окончания срока их действия. «По общему правилу российское водительское удостоверение выдается на 10 лет. <…> Порядок медосвидетельствования регулируется приказом Минздрава России», — добавила собеседница 360.ru. Требования к возрасту для получения различных категорий прав Кубасова объяснила сложностью транспорта и степенью ответственности водителя. Например, права на мопеды и легкие мотоциклы можно получить с 16 лет, на легковой автомобиль — с 18, а на автобус, трамвай или троллейбус — как правило, с 21 года. «Правовой критерий — не цифра в паспорте, а наличие действующего права управления и состояние здоровья. Возраст сам по себе не запрещает водить, но при ухудшении зрения, реакции, памяти или приеме лекарств, влияющих на внимание, водителю следует особенно ответственно оценивать свою способность безопасно сесть за руль», — подчеркнула она.

Фото: 360.ru

Что влияет на скорость реакции за рулем Кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев обратил внимание, что к вождению в принципе допустят только тех, кто прошел медосвидетельствование. Если находят проблемы, которые являются противопоказанием, и в последнее время их расширили, то в получении прав человеку отказывают. «Даже если человеку исполнилось более 100 лет, он все равно может управлять транспортным средством. Но исходя из медицинских показаний, мы можем сказать, что у людей, которые относятся к старшей возрастной группе — более 70 лет, — есть ряд проблем, которые могут сказаться на вождении», — сказал он. У пожилых людей этой возрастной категории, по словам Прокофьева, может развиваться дисциркуляторная энцефалопатия, хроническая ишемия головного мозга, его гипоксия и атеросклероз сосудов.

Все эти заболевания влияют на снижение скорости реакции, на невозможность принятия быстрого решения, нарушается зрение. Денис Прокофьев

Перечисленные проблемы со здоровьем создают определенные трудности для управления транспортным средством. «Поэтому людям старшей возрастной группы — более 70 лет — нужно с крайней осторожностью управлять транспортным средством. И лучше, чтобы вместе с ними находился пассажир, который мог бы среагировать на какую-либо ситуацию и подсказать правильность действий», — посоветовал врач.

Компенсировать потерянные по той или иной причине навыки, предупредил Прокофьев, реально только при контроле имеющихся диагнозов и медикаментозной коррекции установленных патологий. Все должно находиться под наблюдением врачей. «Оптимальный возраст для управления транспортным средством — это 25 лет, если взять интервал от 25 до 50 лет», — сказал он.

Фото: 360.ru