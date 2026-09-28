Юрист Хаминский объяснил, какие дни продлевают оплачиваемый отпуск

Праздничные дни и болезнь во время ежегодного оплачиваемого отпуска влияют на его продолжительность. О правилах расчета рассказал юрист Александр Хаминский, сообщает RT .

Хаминский пояснил, что нерабочие праздничные дни не входят в число дней ежегодного отпуска. Если праздник выпал на этот период, отпуск автоматически продлевается. Дополнительное заявление не требуется.

Обычные субботы и воскресенья, напротив, входят в отпуск и оплачиваются. Это касается и перенесенных выходных: сами по себе они не продлевают отдых.

Если сотрудник заболел во время отпуска, дни больничного продлевают его отдых. По соглашению с работодателем их можно перенести на другой срок. Такое же правило действует, если работник во время отпуска исполнял государственные обязанности с освобождением от работы.

Хаминский уточнил, что для отпуска без сохранения зарплаты правила другие: праздничные дни и больничный не увеличивают его продолжительность.