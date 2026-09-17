Очередь к мощам святителя Спиридона стала чуть меньше, время ожидания 6 часов

По состоянию на 18:20 конец очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского, выставленным для поклонения в Храме Христа Спасителя, находился в районе Третьяковской галереи. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Расчетное время ожидания — около шести часов. Проходить к очереди по-прежнему рекомендуют со стороны Крымского моста и станции метро «Октябрьская» кольцевая, встать в нее можно будет до 20:00, отметили организаторы.

Около 15:00 хвост доходил до Парка культуры, а до входа в храм нужно было ждать 7-8 часов.

Накануне деснице святителя Спиридона поклонились 51 150 верующих. Последние паломники покинули храм около полуночи.