Памфилова связала высокую явку на выборах с обращением Путина

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам положительно повлияло на явку на выборах в Госдуму. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова рассказала в эфире ИС «Вести» .

«Я думаю, что во многом роль сыграло то, что президент обратился к народу, обратился с просьбой о том, что это важно для России: прийти на выборы и сделать свой выбор», — сказала она.

Ранее глава Центризбиркома сообщила, что явка превысила 59,8%. Свои голоса отдали более 67,4 миллиона человек. Этот показатель стал рекордным за три последние парламентские кампании.

При помощи платформ дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали более семи миллионов избирателей.

Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Путин назвал рекордную явку на выборах свидетельством поддержки и доверия россиян.