Юрист Борзенко объяснила, как передать пенсионные накопления правопреемнику

Передать пенсионные накопления после смерти можно любому человеку без завещания. Для этого нужно подать специальное заявление, рассказала руководитель Дома права «Аванти», адвокат Надежда Борзенко, сообщает RT .

Заявление о распределении средств подают в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд — в зависимости от места хранения накоплений. Можно назначить нескольких получателей и определить их доли. При изменении решения учитывается более позднее заявление.

Без заявления право на средства в первую очередь имеют дети, включая усыновленных, супруги и родители. Во вторую — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Родственники одной очереди получают равные доли.

Правопреемники могут получить накопления, если выплаты еще не назначили. При срочной выплате им может перейти невыплаченный остаток. При пожизненной накопительной пенсии оставшиеся средства после смерти не передаются.

Получателей остатка материнского капитала, направленного на накопительную пенсию, и дохода от его инвестирования определяет закон. Свободно назначить их нельзя.

Правопреемник должен самостоятельно обратиться в соответствующий фонд в течение шести месяцев со дня смерти. Пропущенный срок можно восстановить через суд при наличии оснований.