Мошенники начали представляться сотрудниками жилищной инспекции

Мошенники придумали новую схему обмана — под видом сотрудников жилищной инспекции они информируют о якобы найденных нарушениях в квартире или доме. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

В результате аферисты пытаются получить код авторизации или персональные данные. Парламентарий обратил внимание, что из-за давления легко забыть о базовых правилах цифровой безопасности и выполнить требование собеседника автоматически.

Он напомнил, что никому, кто звонит вам первым, нельзя сообщать код из СМС, кем бы он ни представлялся.

«То же самое касается паролей, данных документов и другой чувствительной информации», — подчеркнул Немкин.

Ранее мошенники стали действовать под видом интернет-провайдеров. Злоумышленники предлагают россиянам перейти на выгодный тарифный план и под предлогом настройки подключения убеждают назвать код из СМС.