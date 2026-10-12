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    Мошенники начали представляться сотрудниками жилищной инспекции

    Мошенники придумали новую схему обмана — под видом сотрудников жилищной инспекции они информируют о якобы найденных нарушениях в квартире или доме. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

    В результате аферисты пытаются получить код авторизации или персональные данные. Парламентарий обратил внимание, что из-за давления легко забыть о базовых правилах цифровой безопасности и выполнить требование собеседника автоматически.

    Он напомнил, что никому, кто звонит вам первым, нельзя сообщать код из СМС, кем бы он ни представлялся.

    «То же самое касается паролей, данных документов и другой чувствительной информации», — подчеркнул Немкин.

    Ранее мошенники стали действовать под видом интернет-провайдеров. Злоумышленники предлагают россиянам перейти на выгодный тарифный план и под предлогом настройки подключения убеждают назвать код из СМС.

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