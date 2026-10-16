Хабаровский край засыпало снегом

В Хабаровском крае из-за циклона прошла мощная метель. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash .

Всего в Комсомольском районе выпало 40 сантиметров снега. Жители поселка Уктур столкнулись с сугробами высотой до колен. Чтобы выйти из дома, им приходится браться за лопаты.

Метель также вызвала проблемы с транспортом — в регионе повалило деревья, ухудшилась видимость.

По данным ИА «Хабаровский край сегодня», жителей в воскресенье ждет дождь и мокрый снег из-за циклона, который придет из Китая. Скорость западного ветра с переходом на восточный достигнет 5-10 — 9-14 метров в секунду.

«В субботу погоду в регионе будет определять область высотного давления, поэтому на большей части края осадков не ожидается, исключение — северные районы, где местами пройдет небольшой снег, а также будет дуть ветер до 15-20 м/с», — рассказали синоптики хабаровского Гидрометцентра.

Также из-за китайского циклона погода в воскресенье ухудшится во Владивостоке.