Три сообщения и четыре слова: «Радио Судного дня» ожило спустя три дня молчания

Радиостанция УВБ-76 передала 14 октября три сообщения и четыре новых слова

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вышла в эфир спустя три дня молчания и передала три новых сообщения. Об этом написали в телеграм-канале «УВБ-76 эфир» .

Первое сообщение со словом «закопунш» вышло в 15:20 по московскому времени. Во втором послании, вышедшем в эфир в 15:29, было два слова: «драпотыл» и «волохлев».

Третье сообщение радиостанция передала в 18:39, в нем было слово «ишиктон».

До этого «Радио Судного дня» оживало 11 октября и передало два слова в двух сообщениях «блицотип» и «блокопуск». В эфире от 9 октября прозвучало также два слова. Радио передало сообщения «пробоина» и «балокрот».

В начале октября автор телеграм-канала «УВБ-76 эфир» сообщил, что на частоте «Радио Судного дня» начали выходить в эфир радиопираты. Ночью в закрытом эфире звучат популярные песни и странные шумы. Радиохулиганы любят включать гимн России и песни группы «Кино».