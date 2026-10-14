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    Три сообщения и четыре слова: «Радио Судного дня» ожило спустя три дня молчания

    Радиостанция УВБ-76 передала 14 октября три сообщения и четыре новых слова

    Фото: 360.ru

    Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вышла в эфир спустя три дня молчания и передала три новых сообщения. Об этом написали в телеграм-канале «УВБ-76 эфир».

    Первое сообщение со словом «закопунш» вышло в 15:20 по московскому времени. Во втором послании, вышедшем в эфир в 15:29, было два слова: «драпотыл» и «волохлев».

    Третье сообщение радиостанция передала в 18:39, в нем было слово «ишиктон».

    До этого «Радио Судного дня» оживало 11 октября и передало два слова в двух сообщениях «блицотип» и «блокопуск». В эфире от 9 октября прозвучало также два слова. Радио передало сообщения «пробоина» и «балокрот».

    В начале октября автор телеграм-канала «УВБ-76 эфир» сообщил, что на частоте «Радио Судного дня» начали выходить в эфир радиопираты. Ночью в закрытом эфире звучат популярные песни и странные шумы. Радиохулиганы любят включать гимн России и песни группы «Кино».

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