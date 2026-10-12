Россиянам раскрыли, сколько дней они будут работать и отдыхать в ноябре

Доцент Афанасьев: в ноябре россияне будут работать 20 дней, а 10 — отдыхать

В следующем месяце россиян ожидают 20 рабочих, девять выходных и один праздничный день. Об этом РИА «Новости» рассказал доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

«В ноябре 30 календарных дней: 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней», — сказал он.

Афанасьев добавил, что сотрудники, работающие 40 часов в неделю, отработают в ноябре 159 часов. Работника с 36-часовой занятостью — 143 часа, а те, кто у кого сокращенный рабочий график — 24 часа в неделю — не более 95 часов. Кроме того, праздничный день придется на 4 ноября, когда в стране отмечают День народного единства.

Ранее российское правительство утвердило производственный календарь на 2027 год, в котором 2 января перенесли на 5 ноября, а 3 января — на 31 декабря.