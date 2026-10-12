Продажу электронных сигарет запретят в Мурманской области

Чибис сообщил о запрете на продажу в Мурманской области электронных сигарет

В Мурманской области запретят продавать электронные сигареты. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис .

По словам губернатора, запрет необходим, чтобы защитить детей, которым вейп кажется безобидным увлечением. За приятным запахом и яркой упаковкой скрываются никотин, тяжелые металлы и канцерогены.

«Зависимость формируется быстро. Уже в юном возрасте страдает здоровье сердца, сосудов и легких», — подчеркнул Чибис.

В правительстве региона подготовили законопроект о запрете продажи. Его должна рассмотреть и поддержать областная дума.

Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что регулярное использование электронных сигарет может повышать вероятность ишемической болезни сердца на 20–40%. При этом риск инфаркта у вейперов на 30% выше, по сравнению с некурящими.