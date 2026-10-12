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    Продажу электронных сигарет запретят в Мурманской области

    Чибис сообщил о запрете на продажу в Мурманской области электронных сигарет

    Фото: РИА «Новости»

    В Мурманской области запретят продавать электронные сигареты. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

    По словам губернатора, запрет необходим, чтобы защитить детей, которым вейп кажется безобидным увлечением. За приятным запахом и яркой упаковкой скрываются никотин, тяжелые металлы и канцерогены.

    «Зависимость формируется быстро. Уже в юном возрасте страдает здоровье сердца, сосудов и легких», — подчеркнул Чибис.

    В правительстве региона подготовили законопроект о запрете продажи. Его должна рассмотреть и поддержать областная дума.

    Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что регулярное использование электронных сигарет может повышать вероятность ишемической болезни сердца на 20–40%. При этом риск инфаркта у вейперов на 30% выше, по сравнению с некурящими.

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