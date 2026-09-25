360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Известия»: искусственный интеллект помогает криминалистам восстановить смазанные отпечатки

    Программы с искусственным интеллектом помогают криминалистам восстановить детали нечетких отпечатков пальцев. Об этом рассказал эксперт по организованной преступности, полковник полиции в отставке Валентин Становов, сообщает газета «Известия».

    По словам Становова, специальное оборудование усиливает контраст узора, а программы исправляют деформированные участки следа. Это позволяет экспертам работать в том числе со смазанными отпечатками.

    Криминалисты также исследуют старые дактилоскопические пленки, на которых сохранились микрочастицы потожировых следов. Химические компоненты вступают в реакцию с биологическим материалом и проявляют недостающие фрагменты.

    Читайте также

    Суд Казани отправил в колонию бизнесмена за крушение самолета и гибель людей

    В Севастополе задержали агента военной разведки Украины

    В Москве косметолога приговорили к трем годам колонии после смерти пациентки

    Поиски изрезавшего школьницу канцелярским ножом мужчины начались в Екатеринбурге

    В Тобольске накажут распространителей дипфейков о медведях

    ФСБ пресекла диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии

    Задержанному за убийство участницы конкурса красоты в Одинцове грозит 15 лет

    В Нью-Йорке на детской площадке застрелили двух мужчин

    Kyle Mazza/Keystone Press Agency/global look press

    В Московском регионе пресекли работу сим-боксов для телефонных мошенников

    В Москве суд приговорил учителя танцев к пожизненному сроку за педофилию

    Суд арестовал водителя грузовика по делу о смертельном ДТП на Щелковском шоссе

    Жителя Симферополя приговорили к 13 годам за убийство жены