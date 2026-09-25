«Известия»: искусственный интеллект помогает криминалистам восстановить смазанные отпечатки

Программы с искусственным интеллектом помогают криминалистам восстановить детали нечетких отпечатков пальцев. Об этом рассказал эксперт по организованной преступности, полковник полиции в отставке Валентин Становов, сообщает газета «Известия» .

По словам Становова, специальное оборудование усиливает контраст узора, а программы исправляют деформированные участки следа. Это позволяет экспертам работать в том числе со смазанными отпечатками.

Криминалисты также исследуют старые дактилоскопические пленки, на которых сохранились микрочастицы потожировых следов. Химические компоненты вступают в реакцию с биологическим материалом и проявляют недостающие фрагменты.