В Севастополе задержали агента военной разведки Украины
ФСБ в Севастополе задержала агента, передававшего Украине фото объектов флота
Оперативники ФСБ задержали в Севастополе агента военной разведки Украины, передававшего кураторам фотографии объектов Черноморского флота. Об этом сообщил ЦОС ведомства.
По данным правоохранителей, мужчина самостоятельно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины через Telegram. Затем получил задание собирать сведения о расположении объектов Черноморского флота в Севастополе. Он фотографировал их на мобильный телефон и передавал полученные снимки куратору.
Во время оперативно-разыскных мероприятий в квартире задержанного обнаружили телефон для связи с украинским куратором. В памяти устройства сохранилась переписка.
Следственный отдел завел уголовное дело по статьям о государственной измене и организации деятельности террористической организации и участии в ней. Мужчину отправили под стражу.
Ранее ФСБ задержала шпиона СБУ в Тамбовской области.