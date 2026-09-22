В Севастополе задержали агента военной разведки Украины

Оперативники ФСБ задержали в Севастополе агента военной разведки Украины, передававшего кураторам фотографии объектов Черноморского флота. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

По данным правоохранителей, мужчина самостоятельно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины через Telegram. Затем получил задание собирать сведения о расположении объектов Черноморского флота в Севастополе. Он фотографировал их на мобильный телефон и передавал полученные снимки куратору.

Во время оперативно-разыскных мероприятий в квартире задержанного обнаружили телефон для связи с украинским куратором. В памяти устройства сохранилась переписка.

Следственный отдел завел уголовное дело по статьям о государственной измене и организации деятельности террористической организации и участии в ней. Мужчину отправили под стражу.

Ранее ФСБ задержала шпиона СБУ в Тамбовской области.