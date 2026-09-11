В Москве косметолога приговорили к трем годам колонии после смерти пациентки

В Москве косметолога без высшего медицинского образования и лицензии Шоиру Назуллоеву приговорили к лишению свободы после смерти пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Правоохранительные органы установили, что 27-летняя Назуллоева провела процедуру с инъекционным введением препаратов 38-летней пациентке в январе 2026 года. Кабинет косметолог арендовала в одной из частных клиник в столице.

После уколов женщине резко стало плохо. Ее госпитализировали, в больнице пациентка скончалась.

Горе-косметолога признали виновной в незаконной медицинской деятельности, повлекшей за собой смерть человека. Суд приговорил Назуллоеву к трем годам колонии-поселения. Также ей еще два года нельзя будет заниматься инъекционными косметологическими процедурами.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Приморского края Ирина Повиличенко предупредила, что передозировка ботулотоксина во время косметологических процедур грозит развитием ботулизма.