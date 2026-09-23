В Москве суд приговорил учителя танцев к пожизненному сроку за педофилию

Мосгорсуд вынес пожизненный приговор преподавателю танцев, который на протяжении около 10 лет совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По данным следователей, 41-летний уроженец Краснодарского края с 2014 по 2025 год, злоупотребляя доверительными связями с несовершеннолетними, совершал действия против их половой неприкосновенности. Часть пострадавших ходили на его занятия, включая хореографию, брейкинг и уроки английского языка.

«Приговором Московского городского суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — заявили в ведомстве.

Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летия, развратных действиях, а также использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографии.