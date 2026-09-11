Жителя Симферополя приговорили к 13 годам за убийство жены

Суд в Крыму приговорил 45-летнего жителя Симферополя к 13 годам лишения свободы за убийство супруги. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба СК по региону.

Преступление удалось раскрыть после заявления об исчезновении 41-летней женщины. В октябре 2025 года ее муж обратился в правоохранительные органы и сообщил, что она перестала выходить на связь.

Правоохранители рассматривали разные версии произошедшего, в том числе возможность преступления. В ходе следственных мероприятий они установили причастность супруга женщины к ее исчезновению.

СК выяснил, что утром 4 октября 2025 года супруги находились в автомобиле возле улицы Коллективных Садов. Мужчина в приступе ревности несколько раз ударил женщину отверткой по голове, после чего сдавил ей шею руками. От полученных повреждений потерпевшая умерла.

Мужчина вывез тело в район Трудовского сельского поселения и оставил его в камышах у проточного канала. Труп обнаружили 26 ноября во время поисковых мероприятий.

Ранее житель Санкт-Петербурга забил ножом мать и спрятал тело в холодильник, а затем пришел с повинной в полицию.