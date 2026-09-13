В Нью-Йорке на детской площадке застрелили двух мужчин

The New York Post: в Бруклине на детской площадке застрелили двух мужчин

Двое мужчин погибли в результате стрельбы на детской площадке в Бруклине. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Стрельба произошла около 22:30 в пятницу на площадке Howard Playground в районе Браунсвилл. Очевидцы услышали выстрелы и заметили нескольких убегавших людей. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили 35-летнего мужчину с ранениями груди и лодыжки, а также 33-летнего пострадавшего с ранением шеи.

Медики доставили мужчин в больницы, однако спасти их не удалось. Полиция пока не раскрыла личности погибших, поскольку сначала необходимо уведомить родственников.

«Арестов к настоящему времени нет, расследование продолжается», — сказали полицейские.

Правоохранители планировали осмотреть близлежащую территорию и найти записи с камер видеонаблюдения.

В августе в американском городе Роузвилл свадебное торжество переросло в массовую драку со стрельбой. Три гостя получили ранения.