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    HR-директор Алексеева объяснила, как помощь коллегам тормозит карьеру

    HR-директор Алексеева: ответственность за задачу должна оставаться у исполнителя

    Постоянное выполнение чужих задач мешает сотруднику заниматься собственным развитием. Об этом рассказала директор по персоналу коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева, сообщает газета «Известия».

    По словам Алексеевой, помощь превращается в лишнюю нагрузку, когда сотрудник не просто консультирует коллегу, а берет на себя ответственность за результат. Тревожный признак — регулярное исправление чужих ошибок, завершение задач и контроль сроков вне своих обязанностей.

    Причиной не всегда бывает неумение отказывать. Сильные специалисты часто стремятся чувствовать себя полезными и получать признание. Чужие срочные поручения дают быстрый результат, но отнимают время у долгосрочных проектов и развития навыков. При оценке работы сотруднику сложнее выделить личные достижения.

    Алексеева посоветовала не отказываться от взаимовыручки, а менять ее формат: консультировать, делиться шаблоном, проверять результат или подсказывать порядок действий вместо выполнения задачи за коллегу.

    Регулярные просьбы о помощи стоит обсудить с руководителем. Важно говорить не о конкретном коллеге, а о распределении обязанностей и причинах, по которым задачи остаются без ответственных. Поддержка должна развивать самостоятельность сотрудников, а не подменять их работу.

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