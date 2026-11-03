HR-директор Алексеева объяснила, как помощь коллегам тормозит карьеру

По словам Алексеевой, помощь превращается в лишнюю нагрузку, когда сотрудник не просто консультирует коллегу, а берет на себя ответственность за результат. Тревожный признак — регулярное исправление чужих ошибок, завершение задач и контроль сроков вне своих обязанностей.

Причиной не всегда бывает неумение отказывать. Сильные специалисты часто стремятся чувствовать себя полезными и получать признание. Чужие срочные поручения дают быстрый результат, но отнимают время у долгосрочных проектов и развития навыков. При оценке работы сотруднику сложнее выделить личные достижения.

Алексеева посоветовала не отказываться от взаимовыручки, а менять ее формат: консультировать, делиться шаблоном, проверять результат или подсказывать порядок действий вместо выполнения задачи за коллегу.

Регулярные просьбы о помощи стоит обсудить с руководителем. Важно говорить не о конкретном коллеге, а о распределении обязанностей и причинах, по которым задачи остаются без ответственных. Поддержка должна развивать самостоятельность сотрудников, а не подменять их работу.