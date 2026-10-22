В 53 регионах России снизились цены на бензин

В 53 российских регионах снизились цены на бензин за неделю

Стоимость бензина на российских АЗС снизилась в 53 регионах за неделю с 13 по 19 октября. Сильнее всего топливо подешевело в Курганской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

В Курганской области цены упали на 8,03%, а в Ингушетии — на 7,64%. В Тамбовской области бензин подешевел на 5,2%, в Вологодской — на 4,56%.

Более чем на 3% стоимость топлива снизилась в Севастополе, Свердловской, Калужской и Костромской областях. Еще в пяти регионах цены опустились более чем на 2%: в Марий Эл, Хакасии, Смоленской, Ивановской и Владимирской областях.

Снижение более чем на 1% Росстат отметил в 17 регионах. Еще в 23 субъектах цены уменьшились не более чем на 1%.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что на внутреннем рынке России дефицит топлива составляет примерно 5%, однако ситуации в целом улучшается.