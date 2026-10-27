Сегодня 22:15 «Без нее не поправится». Новосибирцы пытаются вернуть собаку очнувшемуся после комы парню Фото: Медиасток.рф Общество

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Семья 23-летнего Даниила из Новосибирска ищет способы вывезти из Сочи его собаку. Парень пережил нападение и впал в кому, а сейчас восстанавливается после амнезии и очень беспокоится за своего четвероногого друга, оставшегося в курортном городе. Подробности — в материале 360.ru.

Данил из Новосибирска, но около четырех лет жил в Сочи. Там с ним случилась беда — как расказала kp.ru мать молодого человека Маргарита, на парковке его столкнули с высоты около четырех метров. Парень получил черепно-мозговую травму, попал в больницу. Дальше — кома и мрачные прогнозы врачей. Мать с бабушкой, срочно вылетевшие в Сочи, дежурили в больнице и надеялись на лучшее. Не зря — Данил очнулся. Но оказалось, что у него полная амнезия.

Фото: Медиасток.рф

Сейчас парень приходит в себя, уже передвигается самостоятельно, проходит реабилитацию. Родные забрали его в Новосибирск и пытаются добиться наказания виновника происшествия. Маргарита заявила, что его не задержали, он даже приходил к Даниле в больницу. Семью также возмутили записи в медицинских документах из сочинской больницы: там указали, что Данил якобы упал с высоты собственного роста. Родным пришлось идти к главному врачу и доказывать, что это не так. Но главной проблемой оказалось то, что Данилу не удается воссоединить с его любимой собакой Стеллой.

«Бросить ее мы не можем»

Питомец остался в Сочи у его бывшей девушки. По словам Маргариты, Данил постоянно спрашивает о Стелле, а мать не знает, что ответить. Вначале заниматься перевозкой собаки было некогда, а теперь семья не понимает, как все организовать. Девушка, у которой собака живет сейчас, потребовала забрать животное и заявила, что остальное «не ее проблемы». Родственники Данила боятся, что она попросту выкинет Стеллу на улицу. Знакомые в Сочи согласились приютить собаку только на пару дней, еще один друг согласился на неделю. Семья рассматривала вариант отправки собаки поездом, но это оказалось слишком сложно и дорого. Пришлось бы выкупать целое купе (около 100 тысяч рублей) и искать сопровождающего.

Фото: Медиасток.рф

Чтобы отправить Стеллу на самолете, нужно сделать ей прививки и оплачивать передержку — это тоже влетит в копеечку. А все деньги семьи уходят на лечение Данила: ему нужны лекарства, операция, реабилитация. «Мы нашли передержку в одной станице на неделю, но это 800 километров пути, придется тратить деньги на бензин. <… > Бросить Стеллу мы не можем: это ведь собака Данила, он без нее не поправится», — подчеркнула собеседница журналистов. Она оставила телефон, по которому с ней могут связаться желающие помочь с перевозкой Стеллы: 8 951 393 71 03 (Маргарита).