Бывший астронавт НАСА допустил вооруженный конфликт в космосе

Бывший астронавт НАСА Уинстон Скотт заявил, что верит в существование разумной жизни за пределами Земли, и не исключил развития боевых действий в космосе. Его слова привела газета Daily Star .

«Я верю, что где-то еще во Вселенной существует разумная жизнь. Однако вопрос, посещают ли они нас здесь, на Земле, остается открытым», — сказал Скотт.

Он объяснил свою уверенность в существовании внеземного разума огромным числом планет во Вселенной. При этом любимым экранным пришельцем он назвал героя фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин».

«Я человек цифр, и при всех этих миллиардах и миллиардах планет Земля не может быть единственной, где есть разумная жизнь», — добавил астронавт.

По мнению Скотта, соперничество США, России и Китая в космосе может к вооруженному противостоянию на орбите. Он выразил надежду, что этого удастся избежать. Астронавт также подчеркнул, что Москва и Вашингтон продолжают совместно поддерживать работу Международной космической станции, несмотря на политические разногласия.

Ранее побывавший на Луне астронавт Чарльз Дьюк заявил, что не считает НЛО свидетельством существования инопланетян. По его версии, за загадочными объектами стоят демонические духи, посланные дьяволом.