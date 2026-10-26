Жителям Московского региона пообещали заморозки предстоящей ночью

Заморозки ожидаются ближайшей ночью в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Предстоящей ночью столбики термометров покажут в Москве +1… +3 градуса, по области — от -2 до +3 градусов», — отметили в Гидрометцентре.

В ночные часы в Москве и Подмосковье по прогнозу — переменная облачность без осадков. Днем также осадков не предвидится. В столице столбик термометра поднимется до +9… +11 градусов, в области — до +7… +12.

По данным ТАСС, самой холодной ночью осени пока является ночь на 20 октября. В «пятерке» самых холодных ночей также ночи на 2, 4, 21 и 22 октября.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что погоду в Московском регионе на текущей рабочей неделе определит антициклон, а воздух в столице прогреется до +11 градусов. По его словам, погода будет малооблачной и солнечной.