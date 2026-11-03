Словари русского языка объединят в единую систему

Разработанную экспертами Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук государственную информационную системуу «Национальный словарный фонд» запустят 1 января 2027 года. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что платформа даст россиянам возможность ознакомиться с нормами современного русского языка.

«Для обеспечения доступа к информации о нормах современного русского литературного языка, а также о развитии норм русского литературного языка, с 1 января 2027 года планируется запуск общедоступной, бесплатной федеральной государственной информационной системы „Национальный словарный фонд“, — заявила Голикова.

После запуска платформы пользователям станут доступн 13 нормативных и четыре исторических словаря. Но на этом работа над «Национальным словарным фондом» не закончится. Специалисты доведут количество исторических словарных книг до 18, а нормативных до 15.

Работу над цифровой платформой «Национальный словарный фонд» начали в мае 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, которое он принял по итогам заседания Совета по русскому языку.

Оператором системы выступит Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук.