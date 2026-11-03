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    Словари русского языка объединят в единую систему

    Голикова: систему «Национальный словарный фонд» запустят с 1 января 2027 года

    Фото: РИА «Новости»

    Разработанную экспертами Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук государственную информационную системуу «Национальный словарный фонд» запустят 1 января 2027 года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Она пояснила, что платформа даст россиянам возможность ознакомиться с нормами современного русского языка.

    «Для обеспечения доступа к информации о нормах современного русского литературного языка, а также о развитии норм русского литературного языка, с 1 января 2027 года планируется запуск общедоступной, бесплатной федеральной государственной информационной системы „Национальный словарный фонд“, — заявила Голикова.

    После запуска платформы пользователям станут доступн 13 нормативных и четыре исторических словаря. Но на этом работа над «Национальным словарным фондом» не закончится. Специалисты доведут количество исторических словарных книг до 18, а нормативных до 15.

    Работу над цифровой платформой «Национальный словарный фонд» начали в мае 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, которое он принял по итогам заседания Совета по русскому языку.

    Оператором системы выступит Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук.

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