ФАС с начала года возбудила 70 дел из-за нарушений на топливном рынке

В 44 регионах России заключили соглашения о стабилизации цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба завела 70 дел из-за нарушений на топливном рынке. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, его слова привело РИА «Новости» .

По словам Шаскольского, независимые операторы автозаправочных станций и региональные власти заключили 125 соглашений в 44 субъектах России. Глава службы отметил, что механизм помогает сдерживать рост цен на топливо.

Правительство также добивается стабильных поставок горючего независимым АЗС. В августе вице-премьер Александр Новак сообщил, что нефтяные компании направят топливо таким операторам через региональные структуры. Власти регионов согласуют с частными сетями предельные надбавки к ценам.

Летом в России возникли перебои с поставками топлива. Чтобы улучшить ситуацию, правительство ограничило экспорт горючего и ввело налоговые стимулы для импорта и наращивания внутреннего производства.