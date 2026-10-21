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    Хозяйствующий субъект нарушил Закон о рекламе﻿

    Ранее в Управление поступили обращения физических лиц о направлении на их абонентские номера СМС-сообщений с рекламой основанных на риске игр с признаками нарушения Закона о рекламе.

    Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

    Интересно

    Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

    Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

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