Стал известен процент побед потребителей в суде

Потребители в России выигрывают около 80% судебных споров с продавцами и поставщиками услуг. Об этом на открытии международной конференции «Защита прав потребителей в цифровую эпоху» заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Ежегодно порядка четырех миллиардов рублей удается вернуть пострадавшим потребителям. За 10 лет показатель возрос в четыре раза», — отметила она.

Голикова добавила, что система помощи потребителям работает во всех регионах России. Консультационные центры ежегодно участвуют более чем в 500 тысячах мероприятий, которые проводит Роспотребнадзор.

Преподаватель Виталий Сбитнев объяснял, что в случае переплаты за товар в магазине покупатель имеет право обратиться с заявлением в суд для компенсации морального ущерба и взыскания разницы в стоимости покупки.