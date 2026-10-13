Новак заявил, что ситуация с бензином в России стабилизируется

Обстановка на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в России стабилизируется. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак на совещании.

Рост цен на заправках не превышает показатели инфляции. При этом ФАС возбудила 67 дел и выдала 99 предупреждений. Между региональными органами власти и независимыми АЗС заключили 94 соглашения, которые направлены на регулирование цен.

Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям реализовать дополнительные меры по снабжению регионов бензина и дизеля. Также надо будет оперативно реагировать на колебания и необоснованное завышение цен.

Ранее вице-премьер заявил, что Россия выйдет на поставки дизтоплива на мировой рынок в 3-3,5 миллиона тонн в ближайшие два-три месяца.