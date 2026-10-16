360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Эвакуацию тела Наговициной с пика Победы дроном сочли трудной задачей

    Фото: РИА «Новости»

    Эвакуация тела альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы при помощи дрона — крайне сложная задача. Об этом заявил РИА «Новости» сооснователь компании Evernest Артем Эйкстер.

    Он напомнил, что некоторые беспилотники уже поднимают до 85-100 килограммов. Из-за разреженного воздуха в горах этот показатель значительно ниже.

    «Для такой операции нам потребуется специальная техническая оценка: грузоподъемность на конкретной высоте, запас тяги, устойчивость к ветру, безопасное крепление груза, возможность взлета и возвращения», — подчеркнул специалист.

    Беспилотники компании Evernest перевозят грузы между лагерями на пике Ленина на высотах от 4400 до 5600 метров. Однако снять тело с опасного склона значительно сложнее, чем доставить груз на гору.

    «Это будет интересный инженерный вызов для нашей команды, новая организационная задача», — добавил Эйкстер.

    Наговицина повредила ногу в 2025 году на высоте 7,2 тысячи метров. Спасти ее так и не удалось.

    Читайте также

    Лавина в Гималаях унесла жизни 15 человек: почему одни разворачиваются, а другие рискуют всем?

    На горе Дыхтау обнаружили тела двух погибших альпинистов

    МЧС Кабардино-Балкарии

    Тело нашли в ущелье. Турист ушел в горы Кабардино-Балкарии и пропал

    Лавина в Гималаях унесла жизни 15 человек: почему одни разворачиваются, а другие рискуют всем?

    На горе Дыхтау обнаружили тела двух погибших альпинистов

    МЧС Кабардино-Балкарии

    Тело нашли в ущелье. Турист ушел в горы Кабардино-Балкарии и пропал