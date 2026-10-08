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    На выставке «Золотая осень — 2026» представили ИИ-решения для агропрома

    В Москве открылась выставка «Золотая осень — 2026», где на каждом стенде можно познакомиться с инновациями в селекции, а также использованием роботов и беспилотников в сельском хозяйстве. Главная тема выставки в этом году — технологии эффективного роста российского агропрома.

    Экспозиция заняла 14 тысяч квадратных метров. На ней представлены разработки в сфере селекции, цифровые решения, роботы, беспилотники. Дроны обследуют поля, собирают данные и распыляют удобрения. В лабораториях работают с ДНК растений и ускоренно выводят новые сорта. И это киберфермы настоящего, а не будущего.

    Также имеются роботы, собирающие урожай внутри теплиц, причем практически круглосуточно. Опытный образец испытывают на юге России. Он способен собирать до трех с половиной тонн томатов за сутки. На гектар теплицы рассчитан один робокомплекс.

    «Использует техническое зрение, с помощью которого определяет степень зрелости томата, необходимую для срыва. В последующем искусственный интеллект обрабатывает всю информацию, дает команду манипуляторам. Они собирают и складывают в коробки по восемь килограммов необходимых для сбора», — рассказал коммерческий директор разработчика роботов для сельского хозяйства Максим Максимов.

    На мероприятие прибыли около 70 региональных делегаций. Выставка будет работать до 10 октября. Ожидается, что ее посетит около 60 тысяч посетителей. Помимо основной экспозиции работают фермерская ярмарка, научно-популярная зона и гастрономический фестиваль.

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