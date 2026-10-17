Забудьте про диплом и стаж. Где россиянам без опыта проще всего найти работу прямо сейчас

Розничная торговля, кафе и рестораны остаются наиболее доступными сферами для российских соискателей без опыта работы и профильного образования. К такому выводу пришли аналитики крупного рекрутинг-сервиса, выдержки из него привело РИА «Новости» .

По мнению специалистов, сейчас рынок труда в России благосклонно смотрит на людей без опыта работы. Найти место можно и без профильного образования.

Некоторые компании готовы брать новичков и учить их сами. Активнее всего персонал такого уровня набирает крупный ретейл. В магазинах торговых сетей открыты позиции от рядового продавца до администратора.

Аналогичные требования к соискателям чаще всего предъявляет бизнес по доставке продуктов. В этой нише курьеры нужны всегда, причем как пешие, так и с личным транспортом.

Открыта для новичков и более серьезная сфера логистики, где можно относительно быстро пройти путь от грузчика до экспедитора.

В пятерку наиболее благожелательных для людей без опыта работы областей вошел также туризм, общепит и промышленность. Здесь нужны официанты и повара, слесари и монтеры. На каждой из таких позиций человека можно обучить с ноля.

В августе 2026 года пресса также сообщала о том, что компании в России стали чаще брать на работу новичков. Однако теперь бизнес внимательнее смотрит на возможности человека — важно, чтобы соискатель мог показать заинтересованность и способность к обучению.