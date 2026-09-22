Россиянам напомнили, что детское автокресло нужно даже в коротких поездках

Детское удерживающее устройство необходимо использовать даже при коротких поездках, сообщила начальник управления выплат по личному страхованию «Росгосстраха» Полина Григорьева. Она предупредила, что адаптеры и накладки на ремни не заменяют автокресло, пишет RT .

Григорьева напомнила, что за перевозку ребенка без специального автокресла предусмотрен штраф 3 тыс. рублей. Устройство должно пройти испытания по техрегламенту ТР ТС 018/2011 и иметь сертификат соответствия.

При выборе кресла следует учитывать возраст, рост и вес ребенка. Эксперт посоветовала примерить устройство перед покупкой: от макушки до края спинки должно оставаться 2–3 см, а ремни должны располагаться правильно. Самым безопасным местом для установки она назвала середину заднего сиденья.

Твердые предметы в салоне лучше убрать в багажник, а ребенку дать мягкие игрушки. Также не следует оставлять детей одних в автомобиле. После аварии необходимо вызвать ГИБДД и скорую помощь, а ребенка показать врачу, даже если он не жалуется на самочувствие. Автокресло после сильного удара следует заменить.