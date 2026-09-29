Сегодня 01:27 Цифровой капкан. Нейросеть поможет отбирать авто у должников прямо на дорогах: как это будет работать? Автоюрист Воропаев: ИИ поможет ФССП отлавливать должников на дорогах по номерам Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Штрафы

Долги

Задержания

ГИБДД

Дороги

Россия

Машины

Должников на дорогах поможет отлавливать ИИ — из-за долгов по алиментам или ЖКХ можно лишиться машины. Сотрудники ГАИ и ФССП будут караулить неплательщиков на постах, а в кустах будет ждать свою жертву эвакуатор. Инициативу отслеживания должников на дорогах обсудили на стриме 360.ru.

Кому стоит опасаться ИИ на дорогах В России разработали специальный комплекс, который позволит выявлять в транспортном потоке автомобили, зарегистрированные на должников по коммуналке, алиментам или штрафам ГИБДД. ИИ за доли секунды сверит номер машины с базой судебных приставов и ГАИ, после чего передаст информацию на пост Госавтоинспекции. Автоюрист Лев Воропаев в беседе с 360.ru пояснил, что данная мера применяется к тем задолженностям, по которым есть возбужденное исполнительное производство.

«То есть переданы соответствующие документы в службу судебных приставов, и те возбудили производство и, соответственно, пытаются взыскать денежные средства должника. <…> Неважно, какие долги: за неуплату штрафов, алиментов либо несвоевременную оплату услуг по ЖКХ», — пояснил автоюрист.

Видео: 360.ru

Как работает связка ИИ — инспектор ГАИ — судебный пристав По словам Воропаева, схожие схемы уже работали в России. Автоюрист предположил, как будет работать система с участием ИИ. «Выставляется пост Госавтоинспекции, обычно совместно со сотрудником службы судебных приставов. Видимо, вот этот комплекс будет чуть ранее выставлен, и он будет фиксировать те транспортные средства, на которых передвигается должник. Если будет автомобиль выявлен и соответствующая информация будет передана сотруднику Госавтоинспекции, он будет останавливать данные автомобили. Дальше служба судебных приставов будет применять весь спектр действий, который предусмотрен действующим законодательством, в том числе по задержанию транспортного средства в счет уплаты долгов», — рассказал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Если сумма долга достаточно большая, то судебные приставы могут даже задержать автомобиль неплательщика, чтобы в дальнейшем выставить его на продажу с целью погасить задолженность. «Если дежурит представитель службы судебных приставов и должник передвигается на собственном транспортном средстве, обычно тут же в кустах стоит машина эвакуатора, машину опечатывают и тут же ее увозят на стоянку для последующей реализации. То есть никаких повесток судебный пристав обычно не выдает. Он применяет меры для того, чтобы погасить ту или иную задолженность, которая имеется у должника», — отметил автоюрист.

Фото: РИА «Новости»

Зачем сотрудникам ФССП дежурить на дорогах База ФССП содержит данные о должниках, в том числе и о наличии автомобиля. Также там есть госномера этих машин, но объем исполнительных производств такой огромный, что сотрудников службы не хватает для подомового обхода, пояснил Воропаев. Поэтому они устраивают акции на дорогах. «Проще выставить соответствующий комплекс на дороге и массово отлавливать должников на дороге. То есть здесь пытаются убить одной пулей двух зайцев, чтобы судебные приставы не ездили по квартирам, либо по месту нахождения должников, а на дороге вылавливали этих товарищей и применяли соответствующие меры воздействия. <…> Сотрудник Госавтоинспекции выполняет функцию только по остановке транспортного средства», — рассказал автоюрист.