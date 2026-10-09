Вишневый BMW вылетел на тротуар на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: BMW вылетел с дороги на тротуар на проспекте Мира в Москве

ДТП с участием автомобиля BMW произошло в пятницу на северо-востоке Москвы. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии.

ЧП случилось на дублере в районе дома № 124 на проспекте Мира. Премиальная иномарка вишневого цвета потеряла управление и вылетела с дороги на тротуар.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. На кадрах можно заметить, что после аварии у автомобиля сработали подушки безопасности, в том числе боковые.

Днем ранее внедорожник Land Cruiser ударил припаркованные автомобили на улице Крузенштерна в Москве. Источник в экстренных службах сообщал 360.ru, что водитель при попытке объехать медленный мусоровоз выехал на встречную полосу.