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    Вишневый BMW вылетел на тротуар на северо-востоке Москвы

    Источник 360.ru: BMW вылетел с дороги на тротуар на проспекте Мира в Москве

    ДТП с участием автомобиля BMW произошло в пятницу на северо-востоке Москвы. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии.

    ЧП случилось на дублере в районе дома № 124 на проспекте Мира. Премиальная иномарка вишневого цвета потеряла управление и вылетела с дороги на тротуар.

    По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.  На кадрах можно заметить, что после аварии у автомобиля сработали подушки безопасности, в том числе боковые.

    Днем ранее внедорожник Land Cruiser ударил припаркованные автомобили на улице Крузенштерна в Москве. Источник в экстренных службах сообщал 360.ru, что водитель при попытке объехать медленный мусоровоз выехал на встречную полосу.

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