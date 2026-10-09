Два фельдшера пострадали в аварии в Подмосковье

В Королеве автомобиль столкнулся с машиной скорой, пострадали два фельдшера

Легковая машина столкнулась с каретой скорой помощью на перекрестке в Королеве, травмы получили два фельдшера. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

«На регулируемом перекрестке столкнулись легковая автомашина марки Kia и автомобиль бригады скорой помощи. В результате два фельдшера получили телесные повреждения», — заявили в ведомстве.

ДТП случилось около одного из домов на улице Циолковского.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки правоохранители примут решение в предусмотренном законодательством порядке.

Вечером в четверг внедорожник Land Cruiser протаранил припаркованные автомобили на востоке Москвы. После аварии водитель и пассажир выскочили из машины и сбежали с места аварии. Никто при столкновении не пострадал.