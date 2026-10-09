В Кстове возбудили дело после гибели пешехода под колесами иномарки
В Кстове возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погибла 57-летняя женщина. Об этом pravda-nn.ru сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла 6 октября на проспекте Капитана Рачкова. 40-летняя владелица автомобиля Mazda не притормозила перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила женщину. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.
По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Водителю грозит уголовное наказание.
В полиции напомнили, что водитель обязан снизить скорость перед пешеходным переходом и уступить дорогу пешеходу.