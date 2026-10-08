Женщина погибла в ДТП с тремя машинами на трассе М-5 в Пензенской области

На 727-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Пензенской области произошла авария с участием трех автомобилей, в которой погибла женщина. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Утром 7 октября в Кузнецком районе столкнулись Toyota RAV4, «ГАЗель» и грузовик SITRAK. Иномаркой управляла 58-летняя женщина, другими автомобилями — мужчины 35 и 37 лет.

От полученных травм женщина-водитель скончалась. Двух ее пассажиров — мужчин 29 и 63 лет — доставили в больницу.

На месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.