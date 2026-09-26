ГИБДД проведет масштабные рейды с проверкой водителей на трезвость

Массовые рейды сотрудников Госавтоинспекции пройдут на дорогах России в ближайшие выходные. Как сообщили «Известия» , особое внимание правоохранители уделят поиску водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.

По данным издания, профилактические мероприятия пройдут в областях Центрального федерального округа, Красноярском крае и Республике Коми. Региональные управления призвали очевидцев сообщать о пьяных водителях за рулем или нетрезвых владельцах транспортных средств, которые только собираются сесть в свои машины.

Водителям напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования можно потерять права на срок до двух лет, а также придется заплатить штраф 45 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

В понедельник, 21 сентября, пьяная женщина за рулем Nissan X-Trail протаранила двери в тюменский супермаркет и сбила выходившего из торговой точки пенсионера. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции уточнили, что водитель перепутала педали и вместо тормоза вдавила на газ.

Медицинское освидетельствование показало, что женщина находилась в состоянии сильного опьянения. Пострадавшего в аварии пенсионера с множественными травмами доставили в больницу.