Красноярца обвинили в поджоге «Жигулей» и угоне машины ДПС

В Красноярске 28-летний мужчина предстанет перед судом за поджог чужого автомобиля и угон полицейской машины. Он попал на ней в ДТП и скрылся, сообщает prmira.ru .

По данным прокуратуры Красноярского края, все произошло в апреле около пяти утра. Мужчина возвращался с вечеринки после ссоры с женой и друзьями. На улице Марковского он открыл незапертую водительскую дверь «Жигулей», сел в салон и поджег сиденье зажигалкой. Затем ушел, а автомобиль тушили пожарные.

На территории ГАИ на Брянской красноярец заметил незапертый Haval с электронным ключом в салоне. Он завел машину и направился к выезду. По его словам, ему открыли ворота. На улице Шахтеров мужчина врезался в другой автомобиль, убежал домой и лег спать. Позднее полицейские его задержали.

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб владельцу «ВАЗа», правоохранителям и участнику ДТП. Ремонт машины ДПС обошелся ему в 768,8 тысячи рублей, «Жигулей» — в 62,5 тысячи.

Мужчину обвинили в умышленном повреждении чужого имущества и угоне автомобиля. Дело направили в суд.