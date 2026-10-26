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    Космонавт Вагнер рассказал, что на МКС часто хочется острого и кислого

    Космонавт Вагнер: на МКС чаще просят прислать раздражители вкуса –аджику и перец

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Астронавты часто просят прислать аджику на Международную космическую станцию с Земли. Об этом рассказал космонавт Иван Вагнер, сообщил ТАСС.

    Космонавт встретился со школьниками и студентами на международных молодежных «Циолковских чтениях» в Кирове. По его словам, еще во время подготовки им говорили, что в космосе у них поменяются вкусы.

    «Вкусы [в невесомости] не меняются, что ты любишь на Земле, то и [в космосе любишь], но хочется именно раздражителей вкуса. Хочется больше острого, соленого, сладкого, кислого. <…> Вот поэтому просят аджику прислать на станцию, перец, что-то такое», — сказал он.

    Вагнер пояснил, что в первые дни укачивает. Кислые продукты помогают справиться с тошнотой. При этом на станции нельзя использовать сыпучие специи, поэтому нет солонок и перечниц. Космонавты пользуются перцем, растворенным в масле, а соль разводят в воде.

    Несколько лет назад Герой России, космонавт-исследователь и космонавт-испытатель Сергей Рязанский рассказывал, что на МКС питаются консервами, содержащими полноценный обед, а также сублиматами.

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