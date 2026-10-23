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    Для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике предложат единый льготный режим

    Фото: РИА «Новости»

    Новый единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики планируют запустить с 1 января 2027 года. Минимальный порог инвестиций для участия составит 100 миллионов рублей, сообщил телеграм-каналу «360.ru» и «Депутатским будням» председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

    «Задача — создать условия не ниже азиатско-тихоокеанских для тех, кто готов вкладываться», — отметил он.

    Законопроект пока не внесли на рассмотрение, уточнил Харитонов. Документ в ближайшие дни планируют направить в правительство — от сроков подготовки зависит, удастся ли запустить механизм в намеченную дату.

    Конкретные правила предоставления льгот и контроля за их использованием станут понятны после внесения проекта.

    «В основе всех программ лежит человек: рабочие места, производство, зарплата и социалка», — подчеркнул депутат.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину создать программу привлечения ученых на Дальний Восток.

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